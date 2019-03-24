Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası

Geçtiğimiz ay İstanbul İstinye'deki ünlü bir spor giyim mağazasında dikiz skandalı yaşanmıştı. Satış sorumlusu Enes B.'nin kabinde kıyafet deneyen Ceyda A.'yı gizlice görüntülediği ortaya çıkmıştı. Suçunu itiraf eden mağaza çalışanı Enes B.1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GENÇ KIZ GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK ETTİ

Beğendiği taytı denemek için kabine giren Ceyda A., kabindeki aynadan telefonla görüntülerinin çekildiğini fark etmiş, durumu mağaza sorumlularına iletmişti. Genç kız güvenlik kameralarının izletilmesini istemişti.

SATIŞ SORUMLUSU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde boş kabine girerek genç kızın görüntülerini çeken kişinin mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Enes B. olduğu ortaya çıkmıştı. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Enes B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Tacizci genç emniyette verdiği ifadesinde görüntüleri çektiğini ve pişman olduğunu söylemişti.

UTANÇ DUYUYORMUŞ

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Enes B. geçtiğimiz günlerde 'Özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Çalıştığı mağazada cep telefonu ile soyunma kabininde bulunan müşteriyi kayıt altına aldığını kabul eden Enes B. bu olaydan dolayı askere gittiğini ve ailesinin yüzüne bakamadığını söyledi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

'Özel hayatın gizliliği ihlal etme' suçunu işlediği sabit görülen şüphelinin suç unsurunu kayıt altına aldığı da göz önünde bulundurularak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi