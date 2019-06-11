Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı!

Güneydoğu Asya'da 800'ü aşkın adanın birleşmesiyle oluşan Malezya'da bir cinsel ilişki skandalı yaşandı. Skandalın ortasında ise mevcut kabinedeki bir bakan yer aldı. Bazı Malezyalı gazeteciler bilinmeyen bir numara tarafından bir WhatsApp grubuna eklendi. Daha sonra ismi açıklanmayan bakanın seks videoları paylaşıldı.

ÜÇ VİDEOSUNUN OLDUĞU AÇIKLANDI

Malezya basınında yer alan haberlerde, kabinedeki bir bakanın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği videonun gazetecilere özel bir WhatsApp grubundan geldiği öne sürüldü. İddiaya göre önceki gece geç saatlerde bir grup gazeteci farklı numaralar tarafından üç farklı WhatsApp grubuna dahil edildi. Bilinmeyen bir numaranın oluşturduğu WhatsApp gruplarına farklı isimler verildi. Bir WhatsApp grubunun adının, "Jemputan Hari Raya" olduğu belirtildi. Grupta bir otel odasındaki iki erkeğin cinsel ilişkiye girerken çekilmiş üç videosunun yer aldığı açıklandı. Videolarda, arka planda yabancı bir haber TV kanalının sesinin duyulduğu aktarıldı.

BANKA HESABI DA GÖNDERİLDİ

Oluşturulan WhatsApp gruplarından birinin arkasında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah'ın olduğuna dair bir iddia sosyal medyada paylaşıldı. Bu iddialar üzerine Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Abdullah, "Bu iddialar gerçek değil. Benim bir alakam yok. Adımı kullanarak grup oluşturmuşlar. Olayla ilgili polislere talimat verildi, soruşturma başlatıldı" dedi. Öte yandan videoda bu video ve görüntülerin yanı sıra bir banka işlem dekontunun da gönderildiği belirtildi. Alman bankası üzerinden yapılan işlem hakkında bir açıklama yapılmadı. Videodaki erkeklerden birinin mevcut kabinedeki bakanlardan biri olduğu iddia edilirken bu konuda net bir açıklama gelmedi. Bugün basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Tun D.r Mahathir Mohamad, sosyal medyada paylaşılan video hakkında konuştu. Başbakan, "Bu videoyu izlemedim. İzlemediğim ve okumadığım için bu konuda bir yorum yapamam. Eğer bana bilgi verirseniz yorum yapabilirim" dedi. Başbakanın bu açıklamaları basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.