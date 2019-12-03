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Kabinede yer alacağı iddialarına cevap veren Şentop: "Spekülatif söylemlere inanmamak lazım"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kabinede yer alacağı iddialarına cevap vererek, "Spekülatif söylemlere inanmamak lazım" dedi.

03.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:57Kabinede yer alacağı iddialarına cevap veren Şentop:
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kabinede yer alacağı iddialarına cevap vererek, "Spekülatif söylemlere inanmamak lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Cibuti harcamalarının eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok davet geliyor. Bunları tek başımıza karar vermiyoruz. Devlet birimleriyle görüşüp karar veriyoruz. Gidiş sebebimiz cami açılışı değil, yalan. 42. Afrika Parlamenter Birliği toplantısı için gittik. 'Meclis Başkanı'na orada bir açış konuşması yapmam uygun olur' diye söylemiştim. Uzun sayılabilecek bir açış konuşması yaptım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin Türkiye'nin Afrika açılımı ve FETÖ'nün Afrika ülkelerinde faaliyetlerinin olduğunu belirten Şentop, "Hem açış konuşmasında FETÖ ile ilgili konulara değindim hem Parlamenterlerle olan görüşmelerimizde değindik. Nisan ayında tamamlanmış Türk Diyanet Vakfinın Abdülhamit Han Cami var, o tarihten beri açılmamış. Bu ziyaret cami açılışı için değil, Afrika Parlamenterler Birliği toplantısı içindir. Bu ziyaret için bir uçak kiralanmadı. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok, Türkiye'nin uçakları var. Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte gitmedik, kendisi ayrı geldi ama dönüşümüz beraber oldu" şeklinde konuştu.

Bir ajansının uçak kiralanmadığı ama uçak kiralandığı anlamına gelecek yorumlar yapıldığını ifade eden Şentop, "Ajans tarafından yapılan haber, başka ajanslar tarafından 'Kiralanan uçak şeklinde' başlıkla verildi. Bu ajans haberi üzerine uçak kiralandı bilgilerini içeren ilk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yapıldı, suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ örgütünün tehlikesine dair yapmış olduğumuz temasların etkili sonuçları olduğunu takip ettik, öğrendik. Akşener bütün olan biten tekzipler olmamış gibi haberin çarpıtılmış ilk haliyle ifade etmesinden üzüntü duydum. Bilmeden yaptıysa tekrar yalanı çoğaltmaktır, bilerek olduysa yalana ortak olmaktır" diye konuştu.

Kabinede yer alacağı iddialarına cevap veren Şentop, "Spekülatif söylemlere inanmamak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın termik santrallerin filtre takmasına ilişkin sürenin uzatılması maddesini veto etmesine yönelik soruya Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi var. Kısmi veto yetkisini kullandı. Tezkeresi okunduktan sonra komisyona sevk edilecektir. Siyasi parti Genel Başkanlarının açıklamalarına cevap vermek durumunda değilim cevap vermek istemem" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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