Kabir Azabı Filmi

İşinde başarılı ve yetenekli bir avukat olan Ozan'ın iş hayatındaki başarısı karakterini oldukça kötü yönde etkilemiştir. Karakteri iş hayatındaki başarısıyla ters orantılı olarak yozlaşmaya başlar. Hırslı yapısı onu kibirli ve anlayışsız birisi haline getirmiştir. Ancak çevresine karşı takındığı kibirli tutumu, doğum gününde yaşadığı olaylarla sarsılır. Tüm hayatını alt üst eden bu olaylar sonrasında, korkunç bir sürece girer. Yaşadığı kabuslarla ölümün soğuk nefesini ensesinde hissetmeye başlamıştır. Başına gelenler onu adım adım kaçınılmaz sona doğru taşımaktayken, başına gelen garip ve gizemli olayları çözmenin tek yolu kendisiyle yüzleşmesi ve kendine gerçekçi bir gözle bakabilmesidir.
Yönetmen koltuğunda Üç Harfliler ve Şeytan-ı Racim film
lerinin senarist ve yönetmenliğini üstlenen Arkın Artaç’ın oturduğu Kabir Azabı film
inin senaryosunu ise Murat Toktamışoğlu kaleme alıyor. Yerli yapımı korku film
leri arasında işlenmemiş bir konunun ele alındığı film
de, ölümün soğuk gerçekliğini ve kabir azabının dehşeti anlatılıyor.Yönetmen:
Arkın AktaçSenaryo:
Murat ToktamışoğluOyuncular:
Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya, Canan Çiftel, Handan Kaya, Çağatay Keçeci, Demet İyigünFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Kabir AzabıYapımcı Firma:
The Hub ProjectYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
93 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
27.07.2018Kabir Azabı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
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