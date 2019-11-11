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Kablo çalan hırsız 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

Batman'da 300 liralık kabloyu çalan hırsız 350 aboneyi elektriksiz bıraktı.

11.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:36Kablo çalan hırsız 350 aboneyi enerjisiz bıraktı
'da 300 liralık kabloyu çalan hırsız 350 aboneyi elektriksiz bıraktı.
Elektirik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Batman'ın Belde, GAP, ve Fatih mahallerinde her birinin içerisinde 33 bin volt elektrik bulunan ve ölümcül risk barındıran kabin tipi trafolar son 2 ay içinde hırsızların hedefi oldu.
Belde mahallesinde henüz kimliği belirsiz bir kişi saat 05.00 sıralarında geldiği trafonun kapısındaki kilidi kırdıktan sonra içeriye girişi ve yaklaşık 30 metre kabloyu keserek çaldı.
DEDAŞ'a bahse konu trafodan arıza sinyali iletilmesi üzerine arıza onarım bakım ekibi Belde mahallesine hareket etti. Trafonun bulunduğu yere gelen ekipler dağıtım panosuna uzanan kablo ile topraklama için kullanılan kabloların kesildiğini ve yerlerinde olmadığını görmesi üzerine durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polisler gerekli incelemelerini yaptıktan sonra DEDAŞ ekipleri kabloları yeniledi ve 350 aboneye yaklaşık 3,5 saatlik bir aradan sonra mahalleye yeniden enerji verdi.
DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur." ifadelerini kullandı.
Bu arada, son hırsızlık olayında çalınan ve normalde 3 bin lira değerinde olan 30 metrelik kablonun hurdacılara en fazla 300 liraya satılabileceğini ileri sürüldü.
DEDAŞ yetkilileri ise hurdacıları, bu tür şebeke kablolarını satın almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Gültepe, Batman, Dicle, Güncel

Kaynak: AA

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