Kablo Hırsızına Yurtdışına Çıkma Yasağı

Kaynak: İHA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çaldığı 450 metre kabloyu yaktıktan sonra çuvallara dolduran şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftasonu Yeşilyurt ilçesinde kablo hırsızlığı gerçekleşti. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada çuvallar içerisine konulmuş 450 metre kablo ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarının önüne çıkarılan şahsın, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT