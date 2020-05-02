Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, trafodan kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vererek, saat 10.00'da, Orhangazi- Yalova yolunda durdurdukları 16 LSB 73 plakalı kamyonetin kasasında trafo hırsızlığı olduğu düşünülen kablo ve sac plaka gibi malzemelerini gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgede araştırma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde BOTAŞ firmasına ait trafo ve içindeki malzemelerin çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kamyonetin bulunduğu bölgeyi tespit etti ve uygulama noktasındaki ekiplere durumu bildiridi. Uygulama noktasında durdurulan kamyonetteki Kadir Ö. (35) ile Muhammet Semih İ. (22) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda şüpheliler, kamyonetteki malzemeleri Orhangazi'de çaldıklarını itiraf etti. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.