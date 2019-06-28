Kablo hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı

Elazığ
'da 2 bin metre kablo çalan 3 zanlı, jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Diyarbakır
kara yolunun Kuyulu köyü mevkisinden geçen Türk Telekom
Müdürlüğüne ait 2 bin metrelik telefon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi
(JASAT), şüpheli otomobilin plakasını tespit etti.
Otomobilin bulunamaması üzerine ekipler, jandarma ve emniyete ait plaka tanıma sistemleri üzerinden Kafes programıyla aracı takibe aldı. Keban
ilçesine doğru gittiği belirlenen otomobildeki 3 şüpheli ekiplerce yakalandı.
Araçta çalıntı kablolar, eritme işlemi için iki kazan, kesim aletleri ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.