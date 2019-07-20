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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir işletmeye ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

20.07.2019 17:05 Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir işletmeye ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, Özal Mahallesi Kumtaş mevkinde bulunan kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları kabloları sakladıklarını değerlendirdiği bir araçta yaptığı aramada üç çuval elektrik kablosu buldu.
Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Karabük, Yenice, Polis, Güncel

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