Menü
Haberler ›› Güncel ››Kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Güncel

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, enerji nakil hatlarına ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:37
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, enerji nakil hatlarına ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart günü enerji nakil hattına ait su kuylarının elektrik kablolarının çalınması üzerine çalışma araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, Yazlamazlı köyü Taşlıgöl mevkiisinde bulunan Düziçi Belediyesi Sulama Müdürlüğü ile A.K. isimli vatandaşa ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan İ.O., M.K., K.A., A,Ç., M.A. ve F.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Düziçi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti