Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, enerji nakil hatlarına ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:37
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, enerji nakil hatlarına ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart günü enerji nakil hattına ait su kuylarının elektrik kablolarının çalınması üzerine çalışma araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, Yazlamazlı köyü Taşlıgöl mevkiisinde bulunan Düziçi Belediyesi Sulama Müdürlüğü ile A.K. isimli vatandaşa ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan İ.O., M.K., K.A., A,Ç., M.A. ve F.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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