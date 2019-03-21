Kablo Hırsızları Yakalandı

Tokat
'ın Niksar
ilçesi Direkli köyünde BOTAŞ doğal gaz tesislerinden çaldıkları kabloları Sorgun
'un Akoluk
köyünde yakmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun'dan kiraladıkları bir otomobil ile Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Direkli köyünde bulunan BOTAŞ doğal gaz tesisinde topraklama amacıyla kullanılan 400 metre bakır kabloyu alarak Sorgun'un Akoluk köyüne getirdikleri öne sürülen N.K. (35) ve R.K.(26), kabloları yakmaya çalışırken devriye gezen jandarma tarafından yakalandı.
Zanlılar, Niksar İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Tokat, Sorgun, Niksar, Güncel
Kaynak: AA