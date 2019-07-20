Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kablo hırsızları yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.

20.07.2019 11:15 Kablo hırsızları yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbar değerlendiren Yenice Emniyet Amirliği ekipleri Özal Mahallesi Kumtaş mevkinde bulunan kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlık yapan E.Ç, E.Y ile U.A adlı şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslar çaldıkları kabloları E.Ç 'nin kullandığı 67 DE 839 plakalı araca sakladılar. Araç içerisinde üç çuval elektrik kablosu çıkarken şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük, Yenice, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:22   Ümraniye'de 29 katlı binada yangın paniği
12:15   Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışı 4 gün boyunca kutlayacak
12:15   Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı
12:15   Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
12:14   Maganda kurbanı Eren'in babası: "Olayın peşini bırakmayacağız"
12:11   Sarıgöl'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
12:10   Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü