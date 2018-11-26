Kablo Hırsızları Yakayı Ele Verdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07

Zonguldak'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı kablolar çıktı.Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araçta hırsızlıktan kaydı bulunan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen B.Y., S.U. (22), S.D. (23) ve S.T. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aracın bagajından ise 100 metre çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler ve ele geçirilen kablolar Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK