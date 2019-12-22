Haberler » 3. Sayfa » Kablo hırsızlarına suçüstü - Haberler

Kablo hırsızlarına suçüstü

Sinop Dikmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri telefon kablolarını çalmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

22.12.2019 21:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:32 Kablo hırsızlarına suçüstü
İlçe Komutanlığı ekipleri telefon kablolarını çalmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Üçpınar köyü kırsalında devriye gezmekte olan jandarma ekipleri, dürbünle etrafı gözetlerken iki kişinin telefon direklerindeki kablolarını keserek çalmak üzere olduğunu fark etti. Ekiplerin olay yerine intikal etmesinin ardından hurdacılık yaptığı öğrenilen 22 ve 49 yaşlarındaki iki şahıs kestikleri kablolarla ele geçirilerek Gerze Adliyesine sevk edildi. - SİNOP

Jandarma, Dikmen, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:20   Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor - Haberler
22:18   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' diyaloğuyla ilgili açıklama - Haberler
22:16   Kitap fuarında İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu - Haberler
22:11   Fethiye'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
21:56   Kuşadası CHP'de Başkan Mehmet Gürbilek güven tazeledi - Haberler
21:41   Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı - Haberler
21:19   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken - Haberler
20:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır - Haberler
19:53   Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı - Haberler
22.12.2019 22:30:26