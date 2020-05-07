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Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı

Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandıMANİSA'nın Kula ilçesinde devriye görevi yürüten bekçiler, S.A. (38) adlı zanlıyı çaldığı 300 kilo kabloyu bakırı için yakarken suç üstü yakaladı.

07.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:46
Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı
MANİSA'nın Kula ilçesinde devriye görevi yürüten bekçiler, S.A. (38) adlı zanlıyı çaldığı 300 kilo kabloyu bakırı için yakarken suç üstü yakaladı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, bugün saat 01.00 sıralarında, jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye görevi yaptı. Bu sırada bekçiler, S.A. adlı zanlının bir şeyler yaktığını fark etti. Ateş yakılan bölgeye polis ekipleriyle birlikte giden bekçiler, çaldığı 300 kilo bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.A., emniyete götürüldü. S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan S.A.'nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu. Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kula, Güncel, Haber

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