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Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Samsun'da jandarma tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

18.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:44Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
Samsun'da jandarma tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takip sonucu kablo hırsızlığı çetesine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan şebekeye yönelik fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi bölgesinde 3 kişiyi hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Y. (26), E.Y.(26) ve N.D.(34) ile birlikte balta, kazma, kurbağacık, demir kesme aparatı ve yaklaşık 300 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yapılan araştırmada, 2017 ile 2019 yılları arası 11 adet enerji nakil kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Bugün Kavak Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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