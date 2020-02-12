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Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti

Denizli'de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3 farklı ilde kablo hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

12.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:24Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti
'de jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3 farklı ilde kablo hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli ve çevre illerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine JASAT timi tarafından çalışma başlatıldı. Tim çalışmalarında hırsızlık olayının bir şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit edince Denizli merkezli Antalya ve Diyarbakır'da önceden belirlenen 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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