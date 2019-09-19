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Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.

19.09.2019 17:57Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Bagajdaki kablo makaralarının içinde, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Genç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, sürücüsünün Diyarbakır'dan Bingöl'e geldiği yolcu minibüsünde arama yaptı. Aracın bagaj kısmındaki 2 kablo makarasının içine gizlenen, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, ele geçirilen sigara paketlerinin üzerinde taklit ve yanıltıcı bandrolün bulunduğu belirtildi.



Jandarma, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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