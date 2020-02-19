Haberler » Yaşam » Kabloyu keserken canından oluyordu - Haberler

Kabloyu keserken canından oluyordu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, iki direk arasında sarkan telefon kablosunu kesmeye çalışırken düşerek yaralandı.

19.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:09Kabloyu keserken canından oluyordu
'nın ilçesinde bir kişi, iki direk arasında sarkan telefon kablosunu kesmeye çalışırken düşerek yaralandı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Mahallesi gölet yolu üzerinde gerçekleşti. İki direk arasında sarkan telefon kablosundan rahatsız olan Celal Bilgin, kendi imkanlarıyla kabloyu kesmeye çalıştı. Telefon direğine merdiven ile çıkan Celal Bilgin, kabloyu kesti. Fakat kabloyu kestikten sonra direğin boşa çıkmasıyla birlikte öne doğru hamle yapması, Bilgin'in dengesini kaybetmesine neden oldu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Bilgin yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İki ayağının üzerine düştüğü öğrenilen Bilgin'in şiddetli düşme nedeniyle ayaklarında ve özellikle ayak tabanlarında ciddi bir şişme oluştu. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin'in tedavisi sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:47:22