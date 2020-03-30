Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı

CHP, on binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz paketine yönelik önerilerini kısa süre önce AK Parti’ye yazılı olarak iletti. Anayasa hukuku profesörü ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu, euronews Türkçe’ye açıklamalarda bulundu.

30.03.2020 07:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:14
Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), on binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz paketine yönelik önerilerini kısa süre önce AK Parti'ye yazılı olarak iletti. Taraflar geçtiğimiz hafta da Meclis bünyesinde bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

CHP, kendisine taslağı iletilen pakete destek vermek için, "darbeye ve hükümeti devirmeye teşebbüs, örgüt kurmak ve yönetmek" suçları hariç devlete karşı işlenen suçlarda da ceza indirimi yapılması gerektiğini savunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Euronews, AK Parti, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
Trump, Harry ve Meghan’ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haberler
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haberler
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Esed rejimi, Suriye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha

Son Dakika Dünya Haberleri

08:50: E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü - Haberler 08:47: E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü - Haberler 08:44: Japonyanın meşhur komedyeni Ken Şimura koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 08:39: Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor - Haberler 08:33: Arvas: "Cumhurbaşkanımız, korona virüs salgın sürecini bir disiplin içinde yönetiyor" - Haberler 08:17: Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir - Haberler 07:27: Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı 07:27: Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı - Haberler 05:18: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmadı koronavirüse yakalandı - Haberler 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık