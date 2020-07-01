Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda da törenlerle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Kuşadası'nda karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.

Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda da törenlerle kutlandı
01.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:04
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Kuşadası'nda karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı törenleri Kuşadası Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı önündeki kutlamalara paralel olarak Kuşadası Körfezi'nde teknelerle ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı botlarla gösteri yapıldı ve görsel etkinlik gerçekleştirildi. Bu arada, etkinlikler sırasında deniz şehitleri için çelenk bırakıldı ve sirenler çalındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Kuşadası, Güncel, Haber
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