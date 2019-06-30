30.06.2019 17:08
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Kabotaj Bayramı'nda balık ekmek kuyruğu

Kabotaj Bayramı

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yılında düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı.

Tekirdağ 'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 'nın 93'üncü yılında düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmek almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yılında düzenlenen programda balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Balıkçı İskelesi'ndeki eski limanda gerçekleştirilen programda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ , Denizcilik , Kabotaj Bayramı , Güncel

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