29.06.2019 17:31
Haberler » Güncel » Haber

Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın ziyaretine açılacak

Kabotaj Bayramı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
"Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 gemimiz 1 Temmuz 2019 tarihinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerine yer verilen paylaşımda, ziyarete açılacak limanların isimlerinin bulunduğu görsel de kullanıldı.
Kaynak: AA
Denizcilik , Kabotaj Bayramı , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:43 AYBÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet töreni
18:42 Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarını açıkladı
18:42 Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı
18:42 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
18:39 Bartın Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu
18:39 Muğla'daki cinayet
18:36 Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü