Kaç baba kaç İnegöllüleri kahkahaya boğdu

İnegöllülerle buluşan kaç baba kaç isimli tiyatro oyunu, vatandaşları kahkaha tufanına tuttu.



Kaç baba kaç oyunu Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde İnegöllülerle buluştu. Oyun, salondaki yüzlerce vatandaşa adeta kahkaha tufanı yaşattı. Ray Cooney yazdığı ve Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyun, İrfan Kangı'nın yönetmenliği ile BMKSM sahnesine taşındı. Ekranlardan tanıdığımız oyuncular; Ceyhun Fersoy, Dost Elver, Ebru Karanfilci, Ferdi Akarnur, Hakan Bulut, İrfan Kangı, Merve Sevi, Meltem Parlak, Nihan Tarhan, Orçun Kaptan, Özgür Şenyer ve Sibel Tomaç'ın oynadığı 2 perdelik komedi türündeki oyunun bir bölümünü Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Ayrıca Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de programda hazır bulundu.



Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney'in ustalık eseri olan kaç baba kaç isimli oyunda, başarılı oyuncular alkış toplayan performansıyla İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve iki saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran kaç baba kaç, rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan'ın başına gelen olayları anlatıyor. Aynı hastanede 18 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının senden çocuğum var diyerek hastaneye gelmesiyle karışan olaylar, David'in karısının gelmesiyle içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu şenliğin içine hastanedeki doktorlar ve hemşireler ile birlikte bir rektör, bir polis, yaşlı bunak bir hasta ve 18 yaşında babasını arayan sinirli bir çocuk da eklenince kaç baba kaç ortaya çıkar.



2 saat süren oyunu salondaki vatandaşlar ilgiyle izlerken, oyun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yaparak oyunculara ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür eden Kocaağa, tiyatro sanatçılarına İnegöl'ü simgeleyen bir çini hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA