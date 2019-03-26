Kaç Meclis Üyesine, Kaç Kadroya Anlaştınız?"

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, HDP'nin İzmir'de destek vereceğini açıkladığı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in listelerindeki meclis üyelerinin hangi görüşten olduğunu açıklamasını isteyerek, "Çatır çatır söylüyor diyor ki 'Ben bunu destekliyorum, adayım budur.' Öbür taraftan da diyor ki 'Seçilenler de bizim sayemizde seçildiğini unutmasın.' Neye anlaştınız kardeşim, kaça anlaştınız? Kaç meclis üyesine, kaç kadroya anlaştın onu söyle." dedi.Zeybekci, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 27 Kasım'da adaylığının ilan edilmesiyle başlayan süreçte dolu dolu, medeni, demokrat bir 4 ay geçirdiklerini söyledi.Bütün şehri yürüdüğünü, en az gittiği ilçeyi 4 kez ziyaret ettiğini anlatan kaydeden Zeybekci, "İzmir'de bir tek kişi, bir tek yerde olumsuz bir laf söyledi. O da bir hanımefendiydi. Onun dışında ne işaret diliyle, ne sözlü olarak hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Seçimde başarılı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. O sene, bu sene. Pazar günü akşam Türkiye'de tüm basın, medya en çok İzmir'i konuşacak. Bunu bir yere not edin." ifadelerini kullandı.Seçim kampanyasına başlarken "İzmir'i almaya değil kendimizi İzmir'e vermeye geldik" dediğini hatırlatan Zeybekci, bu amaca da ulaştıklarını gördüğünü vurguladı.Zeybekci, gazetecilerin sorusu üzerine, turizm merkezi Karaburun, Mordoğan, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Çiğli ve Dikili'de foseptik, kanalizasyon, çirkin yapılaşma sorunları olduğunu dile getirdi.Dünyanın hızla eğiştiğini, İzmir'in ise istenilen yerde olmadığını vurgulayan Zeybekci, "Harmandalı'yı gördüğümde o çöp yığınları, vahşi depolama alanı, mutasyona uğramış hayvanlar, koku... Mutasyona uğramış, tüyleri kalmamış, birbirini yiyen hayvanlar gördüm. Korku filmi gibi." ifadelerini kullandı.-"30 var ya, yarısının bile yakınından geçemeyecekler"Zeybekci, CHP'nin büyükşehir ile 30 ilçenin tamamını kazanma hedefini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:"İzmir'in bu seçimi alacağını düşünüyorum. O senenin bu sene olduğunu düşünüyorum. 'Ceketimizi koysak alırız.' dendi bu şehirde. 30 tane yeni ceket mi yaptırmışlar? Milletimizin takdiri neyse o. Onun önüne ne virgül, sonuna ne nokta koyarız. Milletimiz iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayız. Bize emrolunan seferdir, zafer milletindir, İzmir'indir. Pazar günü tüm Türkiye'nin hatta dünyanın en çok konuştuğu şehirlerden biri İzmir olacak. O denilen 30 ilçe var ya, yarısının bile yakınından geçemeyecekler."Kampanya dönemine başlarken önce yumuşak bir dil kullandığına, son günler de ise rakibini direkt hedef alan söylemlerde bulunduğuna yönelik soruya Zeybekci, şu yanıtı verdi:"Kullandığım dil itibarıyla 'CHP'nin adayı' değil, 'Kılıçdaroğlu'nun adayı' diyorum. Öyle hissediyorum. '(CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer) projem yok.' diyor. Bazı bilgiler görüyorsunuz. Adanın 1,3 milyona satıldığını, bir tatil köyünün, yanındaki villa 6,5 milyona satılırken 12 milyona satıldığını görüyorsunuz. Diğer taraftan şöyle bir şey var, ittifak ettiğin bir parti yasal olarak bu seçimlere katılma hakkına sahip. Ama vicdani olarak terör örgütünden habersiz bir tek kelime edemeyen bir parti. Bu partinin terör örgütünden habersiz seninle ittifak yapması mümkün mü? Terör örgütünden habersiz, 'Biz İzmir'de aday çıkarmayacağız, adayımız budur, biz bunu destekliyoruz.' demesi mümkün mü? Mümkün değil. Peki bu neyin karşılığı? Şeffaf olarak İzmirlinin huzuruna çık, de ki 'Bak şu listede meclis üyelikleriyle ilgili şunlar şu siyasi görüşten, şunlar İYİ Parti'den, şunlar da bizimkiler.' diye net bir şekilde açıkla. Oyun şeffaf, net değil. Kem küm, gak guk, 'Herkesin oyuna talibiz.' yok böyle bir şey. Çatır çatır söylüyor diyor ki 'Ben bunu destekliyorum, adayım budur.' Öbür taraftan da diyor ki 'Seçilenler de bizim sayemizde seçildiğini unutmasın.' Neye anlaştınız kardeşim, kaça anlaştınız? Kaç meclis üyesine, kaç kadroya anlaştın onu söyle."Zeybekci, toplantının sonunda kendi sesiyle hazırlanan bir metni önce normal, sonra da tersinden okunan haliyle dinleterek, "Ters ve düz... Bakış açınızı değiştirin, bu ezberi bozalım." dedi.