'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü 'nün propagandasını yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi olduğu değerlendirilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter
hesabına ilişkin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hesabı kimin yönettiğine yönelik çalışmalar sonucunda hesabın E.B. tarafından yönetildiği belirlendi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B. Beylikdüzü
'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
(İrem Demir - Mehmet Yusuf
Melikoğlu/İHA)
Kaynak: İHA Güncel