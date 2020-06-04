Kaçak 800 bin makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak 800 bin makaron, 800 bin sigara filtresi ile 13 bin sigara kağıdı ele geçirildi.
04.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:40
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'deki bir iş yeri ile 2 depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 800 bin makaron, 800 bin sigara filtresi ve 13 bin sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alının 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA