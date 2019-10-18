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Kaçak Afgan uyruklu 5 kişi Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı

Kaçak Afgan uyruklu 5 kişi Doğu Ekspresine binerken polise yakalandıERZURUM - Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.

18.10.2019 10:32
Kaçak Afgan uyruklu 5 kişi Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı
ERZURUM - Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı. Kars istikametinden Erzincan istikametine gidecek olan trene binmek için istasyonda bekleyen 5 kişinin, Terörle Mücadele ekiplerince önce üzerleri arandı, sonra evrakları incelenerek göç idaresine götürüldü.
Terörle mücadele ekiplerinden alınan bilgiye göre, arama sırasında evraklarında Kocaeli yazan bir Afgan'ın aslında İstanbul'a gitmek istediği öğrenildi. Ekipler bunun yasal olmadığını, evraklarda yazan il dışında başka bir ile gidemeyeceklerini belirtti. Evraklarının geçerli olup olmadığı konusunda gerekli tahkikatın yapılması üzere şüpheli 5 şahıs, Erzurum Tren Garından, Erzurum Göç İdaresine götürüldü.
Kaçak Afgan uyruklu 5 kişi Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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