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Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı

Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.

18.10.2019 09:32Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı
Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı. Kars istikametinden Erzincan istikametine gidecek olan trene binmek için istasyonda bekleyen 5 kişinin, Terörle Mücadele ekiplerince önce üzerleri arandı, sonra evrakları incelenerek göç idaresine götürüldü.

Terörle mücadele ekiplerinden alınan bilgiye göre, arama sırasında evraklarında Kocaeli yazan bir Afgan'ın aslında İstanbul'a gitmek istediği öğrenildi. Ekipler bunun yasal olmadığını, evraklarda yazan il dışında başka bir ile gidemeyeceklerini belirtti. Evraklarının geçerli olup olmadığı konusunda gerekli tahkikatın yapılması üzere şüpheli 5 şahıs, Erzurum Tren Garından, Erzurum Göç İdaresine götürüldü. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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