Kaçak Afganlar Dağda Çalışırken Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde, 8 Afgan kaçak tarlada çalışırken yakalanırken; jandarma ormana kaçak diğer göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar ilçesine bağlı Malgaç Mustafa Mahallesinde kaçak göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı ihbarını alan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen araziye operasyon düzenledi. Operasyonda izinsiz olarak çalıştırıldıkları tespit edilen 8 Afganistan
uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, jandarma ormanlık araziye kaçarak izlerini kaybettiren diğer Afganları yakalamak içi çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren kaçak göçmenlerin, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - AYDIN
22 Kasım 2018 Perşembe 12:17