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Kaçak Afganlı şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleriyle yapılan müşterek çalışma sonucunda; Çaldıran ilçesi, İran sınır hattından ülkemize kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

24.07.2019 11:56 Kaçak Afganlı şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleriyle yapılan müşterek çalışma sonucunda; Çaldıran ilçesi, İran sınır hattından ülkemize kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi, İran sınır hattından ülkemize yasadışı yollardan giren şüpheli şahsın tespit edilmesi üzerine yapılan müdahale sonucunda, Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 147 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, Afganistan uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Afganistan, Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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