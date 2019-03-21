Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Kaynak: AA

Adana'da düzenlenen operasyonda 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Ceyhan yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Ekipler, aracın yakıtı aldığını belirlediği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi.Tesiste yapılan aramada, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.