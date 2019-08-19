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Kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da 17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.

19.08.2019 19:40
Kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da 17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken, depodaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak akaryakıt operasyonu

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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