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Kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

15.09.2019 11:20
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Polis, minibüsteki M.T. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar "akaryakıt kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğini çıkarılan şüphelilerden M.T. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak akaryakıt operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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