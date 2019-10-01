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Kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da 24 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

01.10.2019 14:26
İstanbul'da 24 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı ihbarı üzerine Bağcılar ve Silivri'deki tır garajlarına düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 500'ü "10 numara yağ" olarak tabir edilen yakıt olmak üzere 24 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir tankere de el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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