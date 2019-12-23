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Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
'da düzenlenen operasyonda 47 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Yolu Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasında piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde "10 numara yağ" olarak tabir edilen 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan akaryakıt tankerine el konuldu.
Ekipler, 17 Aralık'ta Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki araçlarda kaçak akaryakıt kullanıldığı bilgisi üzerine, şantiyeye baskın düzenledi.
Operasyonda yakıt tankeri içerisinde 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken kaçak akaryakıt kullanan hafriyat kamyonuna el konuldu.
Toplam 47 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonlarda Adem O. (48), Osman A. (59), İsmet K. (65), Hadi Y. (62) ve İsmet S. (24) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi yakalandı

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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