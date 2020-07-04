Kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Niğde'de 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

04.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:38
Niğde'de 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bor ilçesinde atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, birçok iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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