Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe

Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.
Bu bilgi doğrultusunda polis, zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı.
Polis, 3 Aralık günü şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 zanlıdan 5'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilirken bir zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 zanlıya ise mahkeme ev hapsi tedbiri uygulayarak tutuksuz yargılanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. - ADANA