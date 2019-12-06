Haberler » 3. Sayfa » Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe - Haberler

Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe

Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

06.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:10Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe
Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.

Bu bilgi doğrultusunda polis, zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı.

Polis, 3 Aralık günü şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 zanlıdan 5'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilirken bir zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 zanlıya ise mahkeme ev hapsi tedbiri uygulayarak tutuksuz yargılanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:53 Türkiye Çin'in Uygurlara baskısına neden sessiz kalıyor? - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:49 ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiği füzelerin fotoğraflarını yayınladı - Haberler
10:46 Başkan,Çetin gençlerin sorun ve taleplerini değerlendirdi - Haberler
10:46 Kadına karşı şiddete çiçekle dikkat çekildi - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
10:19 Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
10:00 Öz geçmişine yanlış bilgiler yazan kadın, 25 ay hapis cezasına mahkûm edildi - Haberler
6.12.2019 11:01:38