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Kaçak aksesuarlara el konuldu

Sivas'ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.

29.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:59Kaçak aksesuarlara el konuldu
'ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 88 adet cep telefonu bataryası, 25 adet tablet camı, 466 adet cep telefonu ekran camı, 364 adet cep telefonu arka kapağı, 641 adet cep telefonu ekranı ve 145 adet cep telefonu kasasına el konuldu. 5 iş yeri çalışanı hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. 5 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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