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Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşı ile birlikte kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

06.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:58 Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti
'in ilçesinde arkadaşı ile birlikte kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde sokaklarda yaşayan Süleyman Bozdağ, bir arkadaşı ile birlikte 389. Sokak'ta terk edilmiş 34 EIB 45 plakalı aracın içinde akşam saatlerinde kaçak alkol içti. Bozdağ'ın fenalaştığını gören arkadaşı, durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Bozdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Süleyman Bozdağ, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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