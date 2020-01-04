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Kaçak alkol tükettiği iddia edilen avukat hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşadığı ikamette fenalaşması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve 7 farklı dosyadan aranması bulunan avukat hayatını kaybetti.

04.01.2020 07:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 07:32 Kaçak alkol tükettiği iddia edilen avukat hayatını kaybetti
'in ilçesinde, yaşadığı ikamette fenalaşması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve 7 farklı dosyadan aranması bulunan avukat hayatını kaybetti. Avukatın kaçak alkol tüketiminden dolayı öldüğü iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, kendi evinde alkol ürettiği belirtilen avukat Caner Dumanoğlu, ürettiği alkolü içtikten sonra fenalık geçirdi. Yakınları tarafından durumun bildirmesi üzerine, ikamete gelen 112 Sağlık Ekiplerince, Dumanoğlu evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında ise Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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