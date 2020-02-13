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Kaçak alkol üreten oto yıkamacısına baskın

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince otomobil yıkamacasına düzenlenen operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.

13.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:01Kaçak alkol üreten oto yıkamacısına baskın

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince otomobil yıkamacasına düzenlenen operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Ormanlı beldesinde otomobil yıkama işletmesi bulunan A.E.'nin (64) kaçak alkol üretimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlene adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 etil alkol, anason yağı, üzüm çekirdeği yağı ve alkol yapımında kullanılan 40 kilogram sıvı made ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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