Kaçak Alkole Geçit Yok

Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ısıtma işleminde kullanılan gaz ocağı, 1 adet kaynatma işleminde kullanılan bakır kazan, 1 adet soğutma ve damıtma işleminde kullanılan içerisinde borular bulunan mavi renkli varil ve plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR