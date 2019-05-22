Kaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da organize suç örgütüne yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı. Tekirdağ merkezli 3 ilde organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu olayına yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 5'i polis 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından emniyette işlemleri biten 15 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.8 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Tekirdağ
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA