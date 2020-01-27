Haberler » 3. Sayfa » Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza - Haberler

Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza

Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.

27.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza
'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y., ile M.Ö.'nün 'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.

A.Y. ve M.Ö.'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin TL para ceza kesildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

27.01.2020 16:08:26