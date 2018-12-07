Kaçak Avcı Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında yakalanan kaçak avcı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sitilce mevkiinde devriye görevi atan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri Ş.E., isimli şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın, avcılık belgesi olmadan ruhsatlı av tüfeğiyle avlama yaptığı anlaşıldı. Durum üzerine gözaltına alınan Ş.E., isimli şahıs jandarma karakoluna götürülerek burada hakkında cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
07 Aralık 2018 Cuma 11:57