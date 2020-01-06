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Kaçak Avcılar Filmi

Kaçak Avcılar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kaçak Avcılar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58 Kaçak Avcılar Filmi
Fatih Yıldırım'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, komedi türündeki 'Kaçak ' film inin oyuncu kadrosunda Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Fatih Yıldırım
Senaryo: Fatih Yıldırım
Oyuncular: Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Kaçak Avcılar
Yapımcı Firma: Makinist Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 27.03.2020

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Fatih Yıldırım, Avcılar, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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