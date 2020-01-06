Kaçak Avcılar Filmi

Fatih Yıldırım'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, komedi türündeki 'Kaçak Avcılar
' film
inin oyuncu kadrosunda Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Fatih YıldırımSenaryo:
Fatih YıldırımOyuncular:
Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan KarabulutFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Kaçak AvcılarYapımcı Firma:
Makinist FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
27.03.2020 Kaçak Avcılar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.