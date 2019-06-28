28.06.2019 14:29
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Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak

Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yakalanan kaçak avcıların el konulan tüfekleri açılacak ihale ile satılacak.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yakalanan kaçak avcıların el konulan tüfekleri açılacak ihale ile satılacak.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma alanı çevresinde yaptıkları denetimler sırasında yakalanan 10 adet yarı otomatik av tüfeği ihale yöntemiyle satışa çıkarılacaktır. Tüfekler 1 Temmuz 2019 tarihinde sergiye çıkarılacak olup 11 Temmuz 2019 tarihinde ihale edileceği bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar , Düzce , Güncel

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