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Kaçak avcılığa göz açtırılmıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Barajı Gölü'nde denetimler yapıldı.

26.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:33Kaçak avcılığa göz açtırılmıyor
'un ilçesinde bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Barajı Gölü'nde denetimler yapıldı.

Çarşamba ilçesi sınırlarında bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Baraj Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gökçeçakmak İçme Suyu Baraj Gölü'nde yasa dışı avcılık faaliyetine devam etmek isteyen kişiler tarafından zaman zaman baraj gölü içerisine ağ sermek suretiyle avcılık girişiminde bulunulmaktadır. İlçe Müdürlüğümüze duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar üzerine Ağcagüney İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bahse konu bölgede yapılan denetimde su içerisinde serili vaziyette 100 metre civarında misina ağı tespit edilmiş olup, vatandaşlarında yardımları ile ağ çekilmiş ve göl temizlenmiştir. Ağda yakalanmış bulunan canlı balıklar suya iade edilmiştir. Kontrol ve denetim faaliyetlerimiz rutin olarak devam edecektir" denildi. - SAMSUN

Ağcagüney, Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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