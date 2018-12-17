Kaçak Avcılık Bir Türlü Önlenemiyor

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları gece denetiminde Milli Park sınırları içerisinde kaçak av yapan 3 kişilik grubu suçüstü yakaladı. Yasak bölgede avlananların silahlarına el konulurken, avladıkları hayvan başına idari para cezası uygulandı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar, Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından gece Milli Park sınırları içerisinde gerçekleştirilen devriye görevinde yasak bölgede av yapan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara 2870 sayılı yasaya göre idari para cezası uygulanırken haklarında da yasal işlem başlatıldı. Yaban
hayatı ve bunların oluşturduğu biyolojik çeşitliliğin Türkiye
'nin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinin en hassas ve ihtimam isteyen alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
görevlileri, bütün dünya için bir ortak emanet olan yaban hayatının korunması gerektiğini belirterek avcıların bu konuda en duyarlı kişiler olması gerektiğini belirttiler.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce denetim ve kontrollerin yıl boyunca devam edeceğini vatandaşların da kaçak avcıları ihbar etmesini istediler. - AYDIN
Aydın,Doğa Koruma ve Milli Parklar
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:03